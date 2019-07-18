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18 Липень 2019, Київ 12:11
Новини | Політика

Новообраний Європарламент розгляне резолюцію щодо українських політв’язнів Росії

Орієнтовно об 11:30 за Києвом мають початися дебати щодо резолюції, голосування – близько 13:00

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Сьогодні новообраний Європейський парламент розгляне резолюцію щодо українських політв’язнів Росії. Про це повідомив представник України при ЄС Микола Точицький.

Орієнтовно об 11:30 за Києвом мають початися дебати, голосування – близько 13:00.

«Надзвичайно важливо, що новообрані євродепутати, щойно розпочавши свою роботу, виділяють звільнення українських бранців Кремля серед першочергових питань на порядку денному однієї з ключових інституцій ЄС», – зазначив Точицький.

Він додав, що протягом останніх років Європейський парламент був «потужним рушієм підтримки України в Брюсселі».

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

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