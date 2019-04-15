Президент України Петро Порошенко підписав Кодекс з процедур банкрутства. Про це він повідомив на зустрічі з представниками бізнесу.

«Є приємна новина. Я сьогодні підписав закон про банкрутство. Попри те, що у нас були деякі питання організаційного оформлення, я думаю, що ми на рівні нормативних документів знайдемо можливість врегулювати це. Ми маємо позицію комітету Верховної Ради, уряду. Ми виконуємо свої обіцянки», – зазначив Порошенко.

Зміни до законодавства дозволять фізичним особам оголошувати про власне банкрутство та відновлювати умови платоспроможності за кредитами.

Верховна Рада ухвалила Кодекс України з процедури банкрутства 18 жовтня минулого року.

Згідно із кодексом боржник має право звернутися до господарського суду з заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, якщо розмір прострочених зобов’язань боржника перед кредиторами становить не менше 30 мінімальних розмірів заробітної плати.

Ще однією умовою звернення до суду про визнання банкрутом є те, що боржник припинив погашати кредити чи здійснювати інші планові платежі у розмірі більше як 50 відсотків місячних платежів по кожному з кредитних та інших зобов’язань упродовж двох місяців.