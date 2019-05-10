Порошенко заявляє, що 10 травня дав свідчення в справах Майдану

Президент України Петро Порошенко повідомив, що 10 травня прийшов до управління спецрозслідувань Генпрокуратури і дав свідчення у справах Майдану.

«Сьогодні повторно надав свідчення прокурорам у розслідуванні справи щодо злочинів проти учасників Революції гідності на Майдані у 2014 році. Сподіваюсь, мої відповіді на додаткові запитання допоможуть у завершенні слідства. Ця справа надзвичайно важлива для українсько суспільства. Переконаний, всі винні мають бути обов`язково покарані», – наголосив глава держави.

7 травня Порошенко не зміг прийти до Генпрокуратури, підтвердив керівник управління Сергій Горбатюк. Перший допит президента з цього приводу відбувся ще 18 листопада 2016 року і тривав 6 годин.

Допит, про який ідеться, стосується подій 18 та 19 лютого 2014 року, а також загальних питань організації мітингів та інформації щодо протидії протестним акціям, розповів Радіо Свобода керівник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.