Порошенко підписав закон «Маски шоу стоп-2»

Президент України Петро Порошенко підписав закон, який має захистити права учасників кримінального провадження та під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, відомий як «Маски шоу стоп-2». Про це Порошенко повідомив 31 жовтня.

«Закон під умовною назвою «Маски-шоу стоп 2» полегшує механізм притягнення до відповідальності слідчого чи прокурора, які прийняли незаконне рішення під час розслідування кримінальної справи, яке згодом скасоване судом», – написав голова держави.

Верховна Рада ухвалила законопроект 8490 18 вересня 2018 року. Як стверджують автори документу, Міжвідомча комісія з питань забезпечення дотримання правоохоронними органами прав та законних інтересів осіб отримує звернення від підприємств про можливі факти порушення їхніх прав правоохоронцями.

На думку авторів законопроекту, зміни, які він передбачає, дозволять фігурантам кримінальних проваджень клопотати перед суддею про його закриття за певних умов. Зокрема – в разі відсутності складу кримінального правопорушення чи набрання чинності закону, який скасовує відповідальність за вчинені дії, або досягнення податкового компромісу згідно з законодавством.

Також документ передбачає процедуру зворотніх вимог: наприклад, якщо держава відшкодовує шкоду, завдану людині слідчим чи прокурором, ці працівники правоохоронних органів мають бути притягнені до відповідальності.