Порошенко не отримував ніяких повісток від слідчих органів – «Європейська солідарність»

Лідер партії «Європейська солідарність», колишній президент України Петро Порошенко станом на 12 липня не отримував повісток від будь-яких слідчих органів, повідомляє прес-служба його партії.

«Прес-служба «Європейської солідарності» наголошує, що лідер партії Петро Порошенко станом на 12 липня не отримував жодних повісток від будь-яких слідчих органів. Єдиним джерелом інформації про існування такого документа є соратник Віктора Януковича Андрій Портнов, який за негласної згоди керівництва Офісу президента здійснює незаконне «кураторство» над Державним бюро розслідувань», – йдеться в повідомленні на сайті партії 12 липня.

У партії Порошенка додали, що протягом усіх днів до завершення виборчої кампанії, включно з вихідними, експрезидент разом із представниками своєї команди перебувають у щоденному виборчому турі, графік якого був узгоджений заздалегідь. Зокрема, 17 липня в Порошенка запланований візит до Страсбурга.

З 22 липня Петро Порошенко перебуватиме у Києві на своєму робочому місці, додали в прес-службі партії.

Про те, що експрезидента 17 липня викликають на допит до Державного бюро розслідувань, у прес-службі відомства повідомили 11 липня.

У ДБР не вказали, в рамках якого провадження Порошенка викликають для проведення слідчих дій.

Ексзаступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов написав у Telegram, що Петра Порошенка викликають на допит о 9:30 17 липня у справі щодо «акцій заводу Кузня на Рибальському».

У вересні 2018 року стало відомо, що Петро Порошенко продає свій «Завод «Кузня на Рибальському». У жовтні Антимонопольний комітет дозволив політику і голові групи «ТАС» Сергієві Тігіпку купити акції «Заводу «Кузня на Рибальському» через кіпрську компанію.

ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» (раніше – ПАТ «Ленінська кузня») – одне з відомих на ринку підприємств суднобудівної промисловості України.