Порошенко передав ООН ноту щодо непродовження Україною договору про дружбу з Росією – речник

Президент України Петро Порошенко передав генеральному секретареві ООН ноту щодо рішення України не продовжувати дію договору про дружбу з Росією, повідомив речник українського президента Святослав Цеголко у Facebook.

«Наша нота буде розповсюджена як офіційний документ Генасамблеї і Ради безпеки ООН», – розповів Цеголко.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін 21 вересня повідомив, що Київ передав Москві повідомлення про відмову від пролонгації договору про дружбу.

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Договір про дружбу між Україною і Росією був підписаний 1997 року і нині є чинним. Він, серед іншого, передбачає, що сторони «поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів», а також «будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги до суверенної рівності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою».

Документ був укладений на термін у десять років; у 2008 році його дію було автоматично продовжено. Щоб припинити дію договору, Україна мала офіційно сповістити Росію не пізніше ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду – тобто до 30 вересня 2018 року.