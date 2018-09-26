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26 Вересень 2018, Київ 23:43
Новини | Події

Порошенко повідомив про ще одну смерть на Донбасі, виступаючи на Генасамблеї ООН

Порошенко: ми отримали погані новини про ще одну смерть на лінії розмежування, яка сталася через постійного члена Ради безпеки ООН

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На Донбасі загинула людина, повідомив президент України Петро Порошенко під час виступу на 73-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

«У час, коли я проголошую цю промову, ми отримали погані новини про ще одну смерть на лінії розмежування, яка сталася через постійного члена Ради безпеки ООН», – зазначив Порошенко.

Він не уточнив, про кого йде мова – цивільного чи військового.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.

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