Виступ Порошенка на Генасамблеї ООН. Трансляція

Президент України Петро Порошенко виступає на 73-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, США.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію.

Напередодні під час виступу в штаб-квартирі ООН Порошенко заявив, що запровадження миротворчої місії на Донбасі є «вирішальним фактор для припинення конфлікту» на сході України.

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Росія, яка подала до Ради безпеки ООН пропозицію щодо миротворчих сил організації на Донбасі, домагається, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мали за завдання тільки охорону цих спостерігачів.

Україна і її західні союзники відкинули такі обмеження і наполягають, що ці сили повинні працювати на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою нині ділянкою українсько-російського кордону, і мати широкий миротворчий мандат.