«Це був останній публічний захід Порошенка на посаді президента» – Геращенко

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко заявила, що участь Петра Порошенка в Биківні під Києвом у жалобних заходах у День пам'яті жертв політичних репресій стала для президента, що завершує каденцію, останнім публічним заходом на посаді.

«Йому сьогодні багато тиснули руки і дякували прості українці, що прийшли до меморіалу. Дякували за Армію, декомунізацію, мову, за Україну, яку втримали і посилили в ці 5 років. Й ми вам дякуємо, дорогі українці, за віру, довіру і спільні важливі досягнення», – вказала Геращенко, яка працювала в команді президента, зокрема, як уповноважений із мирного врегуювання на Донбасі.

«Від імені Верховної Ради я також поклала квіти до меморіального комплексу в Биківні. В лісі, де за різними оцінками , було розстріляно від 30 до 100 тисяч українців, представників інших національностей, пам‘ять усіх жертв сталінських репресій вшанували члени уряду, були колеги- депутати з БПП і НФ, священнослужителі, й ключове – родини репресованих і колишні дисиденти, інтелігенція», – написала Геращенко у Facebook.

Президент України Петро Порошенко заявив на меморіальних заходах, що «українська незалежність і наша свобода оплачені занадто дорогою ціною». «Ми повинні про це пам’ятати, вдивляючись і в минуле, і в день завтрашній», – наголосив Порошенко.

В Україні 19 травня вшановують пам’ять жертв політичних репресій. У Биківні під Києвом з цієї нагоди відбулися загальнодержавні жалобні заходи.

​Биківнянський ліс на Київщині – найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій. Там загинули письменники Михайль Семенко, Майк Йогансен, Вероніка Черняхівська, художники Михайло Бойчук, Микола Касперович, академіки Федір Козубовський, Петро Супруненко, митрополит УАПЦ Василь Липківський та десятки тисяч інших жертв сталінського «Великого терору» 1937–1938 років.

Великий терор – масштабна кампанія масових репресій в СРСР у 1937-1938 роках, розгорнута з ініціативи тодішнього керівництва і особисто Йосипа Сталіна. ЇЇ метою була ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміна національної та соціальної структури суспільства.

За даними Українського інституту національної пам’яті, в період Великого терору на території УРСР були засуджені майже 200 тисяч людей, значна частина з яких – до розстрілів.

Читайте ще: Путінська Росія продовжує традиції «Великого терору» 1937-38 років