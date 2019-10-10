«Володимире Олександровичу, час відкривати другий конверт» – Порошенко про пресмарафон Зеленського

П’ятий президент України Петро Порошенко вважає, що під час свого спілкування з пресою 10 жовтня нинішній глава держави Володимир Зеленський надто часто згадує попередню владу. З Порошенком поспілкувався блогер та волонтер Андрій Серебрянський.

«Я мав можливість подивитися декілька хвилин. Можу сказати одне: Забагато уваги приділено попередникам. Майже третина часу і найбільш згадуване прізвище пресконференції. Це мені нагадує притчу про три конверти. Коли приходить новий керівник, йому вручають три конверти, на першому написано «Вали все на попередників», на другому написано «Бери відповідальність на себе», про третій я свідомо говорити не буду. Володимире Олександровичу, час відкривати другий конверт», – зазначив Порошенко.

Він додав, що вже минуло достатньо часу з президентських виборів, щоб президент почав звітувати суспільству «про те, що зроблено, які з передвиборчих обіцянок виконані».

У перебігу пресмарафону Володимир Зеленський кілька разів повертався до особи свого попередника Петра Порошенка. Зеленський, зокрема, твердив, ніби Порошенко «хоче стати лідером нового Майдану» проти нього. Також він заявив, ніби команда Порошенка «сформувала в багатьох країнах втому від України» – хоча в часи закінчення каденції попереднього президента світові лідери одноголосно наголошували, що ніякої «втоми від України», про яку весь час твердили супротивники Порошенка, немає.