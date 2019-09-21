Порошенко: наш речник Ліза Богуцька повідомить, коли буде путч

П’ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко в ефірі «5 каналу» відреагував на інформацію про «путч», який він нібито готує на грудень.

«Саме так і буде. Наш речник із цього приводу… Звати її Ліза, я прізвище не пам’ятаю (народний депутат від «Слуги народу» Єлізавета Богуцька – ред.). Вона наш речник, вона заздалегідь повідомить, коли буде путч. Єдине що, зараз збирається петиція – я з подивом це побачив на сайті Офісу президента – що є необхідність пересунути путч з грудня на жовтень», – сказав Порошенко.

У відповідь на питання про мету путчу він сказав: «Прошу, не відбирайте хліб у пані Богуцької».

Відкинувши жарти, п’ятий президент України нагадав про російську агресію.

«В умовах війни Україна може не пережити майдан. Я є державник і я буду робити все можливе, щоб зберегти державу. І ось державі на сьогоднішній день майдан точно не потрібне», – підкреслив Порошенко.

29 серпня в перший день роботи Верховної Ради дев’ятого скликання журналісти зафіксували, як народний депутат від «Слуги народу» Єлізавета Богуцька у листуванні з контактом на ім’я «Леночка» пояснила рішення залишити Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ нібито підготовкою Петра Порошенка до путчу в грудні.

Сама Богуцька в коментарі Радіо Свобода згодом пояснила, що «путч – це сарказм, звичайно».