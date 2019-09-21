Порошенко про «Роттердам+»: зацікавлений, щоб було неупереджене розслідування цієї справи

П’ятий президент України Петро Порошенко в ефірі «5 каналу» заявив, що зацікавлений у неупередженому розслідуванні справи формули «Роттердам+».

«Я навпаки зацікавлений, щоб було ретельне, неупереджене розслідування цієї справи», – сказав Порошенко.

Він наголосив, що не має жодного стосунку до формули «Роттердам+».

«Ніякого стосунку до цієї формули я не маю, і ніколи її в очі не бачив до того, як вона була запроваджена і презентована ринку. До того, як вона почала публічно обговорюватися», – заявив Порошенко.

П’ятий президент України назвав «кроком уперед» запровадження формули «Роттердам+» порівняно з «ручним керуванням».

Формула «Роттердам+» запрацювала в Україні з травня 2016 року. Її запровадила Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг як схему розрахунку вартості вугілля для ТЕС. У підсумку, вона визначає кінцеву ціну на електроенергію.

У тариф заклали вартість вугілля на міжнародній біржі в голландському порту Роттердама, куди постачають паливо з Африки і Південної Америки. Сюди також включили вартість доставки в Україну, звідки й походить назва «Роттердам + доставка» – скорочено «Роттердам+».

Формула не працює з 1 липня 2019 року, коли в Україні запрацював ринок електроенергії.

8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам, причетним до запровадження формули «Роттердам+». Як твердить слідство, вони завдали споживачам електроенергії збитків на суму майже 19 мільярдів гривень.