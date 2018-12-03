Порошенко вніс до Ради законопроект щодо проведення місцевих виборів у період воєнного стану

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект змін до закону про правовий режим воєнного стану щодо забезпечення проведення місцевих виборів, призначених на 23 грудня.



Сайт парламенту повідомляє, що відповідний законопроект (№9357) авторства президента України зареєстровано 3 грудня 2018 року.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. Підконтрольні Кремлю суди в Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз полонені військові ВМС України перебувають у слідчих ізоляторах в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Країни Заходу вимагають від Росії звільнити моряків, а президент США Дональд Трамп через відмову це зробити скасував заплановану зустріч із російським президентом Володимиром Путіним.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях, прилеглих до кордону з Росією, а також із окупованими чи контрольованими нею територіями України та Молдови. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.