Порошенко покладається на ЦВК у протидії «російському втручанню у вибори»

Росія спробує втрутитись у виборчий процес 2019-2020 років, і Центральна виборча комісія має цьому запобігти – таку думку висловив на зустрічі з членами ЦВК президент України Петро Порошенко.

Він запевнив, що готовий до консультацій із партією, яка не подала свою кандидатуру до ЦВК – це «Опозиційний блок».

«Зараз ЦВК сформована з 16 членів. Залишається одна вакансія і хотів би, як президент, наголосити, що я готовий провести відповідні консультації з фракцією, яка не надала свої пропозиції станом на зараз щодо кандидатури до ЦВК. Після проведення консультації я готовий відповідним чином внести і цю кандидатуру в парламент для того, щоб забезпечити представленість всіх фракцій – те, про що наголошували фракції опозиції, шукаючи чорну кішку в темній кімнаті тоді, коли її там не було», – зауважив президент.

Порошенко звернув увагу на важливість формування центрального виборчого органу з огляду на виклики, які можуть виникнути під час виборів президента, парламенту та органів місцевого самоврядування.

«Вже зараз ми отримуємо інформацію, що Росія планує активно втручатися у виборчу кампанію в Україні через систему і дезінформацій, і фальсифікації виборчого процесу, і кібератак для того, щоб зірвати вибори. І тут я сподіваюсь на вашу ефективну роботу, щоб ми мали надзвичайно ефективні засоби протидії для того, щоб захистити вибір українського народу», – заявив президент.

Крім того, іншою технологією втручання у вибори він вважає підкуп виборців. На думку голови держави, цьому має завадити не тільки діяльність ЦВК, а й зміни в законодавстві, які б збільшили відповідальність за купівлю підтримки елеторату.

5 жовтня у Верховній Раді нові члени ЦВК склали присягу. Її головою обрали Тетяну Сліпачук.

У 2019 році в Україні мають відбутися чергові президентські і парламентські вибори – у березні і жовтні.