Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 Квітень 2019, Київ 15:56
Новини | Політика

Порошенко підписав закон про кримінальні проступки

Закон був підписаний президентом 19 квітня. Верховна Рада схвалила цей документ 22 листопада 2018 року

Дивитись коментарі

Президент України Петро Порошенко підписав закон про кримінальні проступки, вказує сторінка законопроекту на сайті Верховної Раді.

Закон був підписаний президентом 19 квітня. Верховна Рада схвалила цей документ 22 листопада 2018 року.

Закон передбачає, що кримінальним проступком є діяння (дія або бездіяльність), за скоєння якого передбачено основне покарання у вигляді штрафу в розмірі не більше 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тисяча гривень) або інше покарання, не пов’язане з позбавленням волі. На думку авторів законопроекту, запровадження інституту кримінальних проступків суттєво спростить роботу органів розслідування і спростить розгляд у суді незначних кримінальних правопорушень.

У пояснювальній записці йдеться, що на сьогодні злочини невеликої тяжкості або середньої тяжкості становлять майже 50 відсотків від усіх розслідуваних
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Рада ухвалила закон про кримінальні проступки

Крім того, закон вносить норму про управління транспортом у стані сп’яніння в Кримінальний кодекс, зробивши це кримінальним проступком. До кримінальних проступків також будуть належати такі поширені злочини як крадіжки, шахрайство, незаконні дії з наркотичними засобами без мети збуту, хуліганство тощо.
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Рада збільшила штраф за керування автомобілем у стані сп’яніння – до 51 тисячі гривень

Розслідування кримінальних проступків буде проводитися у формі дізнання зі спрощенням процедури, включаючи скорочені терміни, не більше 72 годин з моменту повідомлення особі про підозру або затримання, або в інших випадках на термін до 1 місяця.

Закон набере чинності 1 січня 2020 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG