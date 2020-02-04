Мінінфраструктури оскаржить рішення суду про зупинку передачі в концесію Херсонського порту

Міністерство інфраструктури повідомило, що оскаржить рішення суду про зупинення дії наказу міністерства щодо затвердження результатів та визначення переможця конкурсу для передачі в концесію Херсонського морського торговельного порту.

«Міністерство інфраструктури забезпечило проведення концесійних конкурсів у морських портах Херсон та Ольвія відкрито, прозоро та з дотриманням вимог чинного законодавства. Нашою головною метою є дотримання інтересів держави, а саме – залучення у портову галузь інвесторів, які готові інвестувати у розвиток українських портів та мають відповідні фінансові та технічні можливості… Ухвалу винесено без належної оцінки аргументів Міністерства. Міністерство інфраструктури України не погоджується з вищевказаним рішенням суду та здійснює заходи, направлені на оскарження даного рішення в судовому порядку», – йдеться в повідомленні.

3 лютого Шостий апеляційний суд Києва забезпечив позов за зверненням ТОВ «Спеціальна компанія морський порт Херсон», зупинивши дію наказу Міністерства інфраструктури про затвердження результатів концесійного конкурсу та визначення переможця у порту Херсон.

У Мінінфраструктури заявили, що скасували рішення про допущення «Спеціальна компанія морський порт Херсон» до участі у концесійному конкурсі, бо комісія не отримала підтвердження наявності у компанії грошей на банківських рахунках або цінних паперів у розмірі 8 мільйонів доларів.

21 січня в уряді повідомили, що в концесійному конкурсі щодо майнового комплексу ДП «Херсонський морський торговельний порт» перемогла компанія, яка надала «найкращі умови», – ТОВ «Рисоіл-Херсон». У Кабміні повідомили про 300 мільйонів інвестиційних зобов’язань цієї компанії щодо порту. Також прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що компанія-інвестор вкладе понад 18 мільйонів гривень в місцеву інфраструктуру.

12 вересня минулого року Міністерство інфраструктури оголосило про проведення концесійних конкурсів з передачі в концесію майна ДП «Херсонський морський торговельний порт».