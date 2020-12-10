Португалія заплатить компенсацію родині загиблого в аеропорту українця

Португалія заплатить компенсацію родині загиблого в аеропорту Лісабона громадянина України Ігоря Гоменюка. Про це повідомили португальські засоби інформації та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Уряд Португалії проінформував 10 грудня, що португальська держава виплатить компенсацію родині Гоменюка, який загинув 12 березня після насильства з боку співробітників Служби у справах іноземців та кордонів. Урядовці попросили омбудсмена Португалії встановити розмір компенсації ще до початку судового розгляду, призначеного на початок 2021 року.

Новина доповнюється