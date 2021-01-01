Португалія перебирає головування у Раді ЄС

Португалія 1 січня перебирає піврічне головування в Раді Європейського союзу від Німеччини.

«У той момент, коли пандемія COVID-19 ставить перед ЄС складні виклики, головування Португалії зробить все, щоб ці шість місяців ознаменували собою початок нового циклу в Європі», – йдеться у заяві Португалії.

Передаючи президентство прем’єр-міністру Португалії Антоніо Коста, канцлер Анґела Меркель у своєму відеозверненні зазначила, що півріччя Німеччини на чолі Ради зосереджувалося на питанні пандемії.

«Я переконана, що разом ми будемо сильнішими за вірус», – сказала Меркель, зазначивши, що ЄС вже спільно закупив і розподілив вакцини серед 27 членів блоку.

Під гаслом «Час досягати: справедливе, зелене і цифрове відновлення» Португалія планує сприяти інклюзивному відновленню в Європі шляхом кліматичних і цифрових перетворень.

Іншими головними пріоритетами визначені підтримка європейських цінностей і верховенства права під час боротьби з дискримінацією, сприяння плюралізму в ЗМІ та боротьба з дезінформацією.

Португалія також стане першою країною на чолі Ради ЄС, яка матиме справу з остаточним виходом Британії з внутрішнього ринку та митного союзу ЄС з 1 січня.

Що стосується зовнішньої політики, то Португалія заявила, що буде зміцнювати відносини з Африкою та Латинською Америкою, одночасно встановлюючи «оновлений порядок денний» з адміністрацією обраного президента США Джо Байдена.