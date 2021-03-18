Португалія: суд може заслухати нову свідкиню у справі про вбивство Гоменюка

Суд у Лісабоні може заслухати нову жінку-свідка у справі про вбивство інспекторами прикордонної служби українця Ігоря Гоменюка, повідомила Радіо Свобода перекладачка у справі адвоката родини Гоменюка Анна Гуцул.

За її словами, свідкиню вже викликали адвокати захисту.

«Адвокат, що захищає інтереси сім’ї, який супроводжує обвинувачення, також вимагав заслуховування свідка. Та головний суддя вирішив, що наразі він не прийме прохання адвоката, оскільки свідок вже була у списку свідків захисту. І є невідомою пряма інформація, яку свідок може надати», – повідомила Гуцул.

Вона також послалася на те, що згадана жінка вже фігурує в португальських медіа.

Напередодні голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха повідомив, що свідкиня – імігрантка з Бразилії, яка перебувала в центрі тимчасового утримання в той же час, що й Ігор Гоменюк перед смертю.

Жінка стверджує, що українця били і в перший день затримання, до цього були причетні не ті інспектори, яких зрештою затримали за останнє побиття, яке призвело до загибелі.

Португальські медіа також передають зі слів свідкині, що представники Служби у справах іноземців і кордонів (SEF) застерігали її від дачі показань.

42-річний українець Ігор Гоменюк був затриманий працівниками Служби у справах іноземців і кордонів (SEF) в аеропорті Лісабону 10 березня 2020 року – за словами його родини, він прибув туди в справах працевлаштування. Через два дні перебування в центрі тимчасового тримання мігрантів Гоменюк помер. За даними судово-медичної експертизи, його тіло було все вкрите слідами побиття. У нього лишилася дружина і двоє дітей.

У лютому 2021 року почався суд над трьома інспекторами SEF, який звинувачують у побитті. Португальська прокуратура хоче також притягнути до відповідальності ще цілу низку службовців, яких підозрює в спробах приховати злочин.

Цей випадок спричинив політичний резонанс у Португалії, відставку голови SEF Кріштіни Ґатойнш і вимоги з боку опозиції до реорганізації SEF.