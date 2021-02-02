У Португалії розпочався суд у справі про смерть українця Гоменюка

У Португалії 2 лютого відбулося перше судове засідання у справі про вбивство громадянина України Ігоря Гоменюка. Про це повідомила в коментарі Радіо Свобода перекладачка адвоката родини Гоменюка Анна Гуцул.

«Перше судове засідання сьогодні відбулося нарешті. Були присутні всі захисники трьох обвинувачених. Був присутній адвокат, що захищає інтереси Оксани (дружини – ред.) та дітей Ігоря Гоменюка… Кожен адвокат (обвинувачених – ред.) сказав, що його підзахисний не винний», – розповіла Гуцул.

За її словами, троє обвинувачених – інспектори Служби у справах іноземців і кордонів (SEF) Дуарте Лажею, Бруно Совса та Луїз Сілва були присутні на засіданні. Вони заперечують свою причетність до злочину.

«Кожен із них виступив… Кожен із них говорив, що він не винен. Вони виступили з такою ідеєю: начебто, коли вони ввійшли, то Ігор вже був зв’язаний цим скотчем, руки й ноги в нього були зв’язані, а вони його знайшли вже в такому стані», – розповіла Гуцул.

Перекладачка також зазначила, що судове засідання продовжиться завтра. Суд повинен заслухати свідків.

42-річний українець Ігор Гоменюк був затриманий працівниками Служби у справах іноземців і кордонів (SEF) в аеропорті Лісабону 10 березня 2020 року – за словами його родини, він прибув туди в справах працевлаштування. Через два дні перебування в центрі тимчасового тримання мігрантів Гоменюк помер. За даними судово-медичної експертизи, його тіло було все вкрите слідами побиття. У нього лишилася дружина і двоє дітей.

Як повідомляв голова Спілки українців Португалії Павло Садоха, побитого чоловіка, скутого кайданками, лишили на ніч одного в кімнаті без відеонагляду, де з ним стався приступ епілепсії. Внаслідок цього Гоменюк задихнувся.

Один із обвинувачених заявляв у пресі, що заперечує обвинувачення в убивстві, і покладав вину за смерть Гоменюка на стан здоров’я затриманого, відсутність медичної допомоги і дії інших осіб. Двоє інших обвинувачених із засобами інформації не спілкувалися, повідомляло агентство Reuters.

Правозахисники заявляють, що трагедія висвітлила системну культуру жорстокості в SEF. Адвокат удови Гоменюка Жозе Ґашпар Швальбах заявив агентству, що провів уже багато справ проти цієї служби і що його мета – «ліквідувати цю службу і змінити законодавство».

Державні посадовці заперечують таку позицію і заявляють, що йдеться про окремо взяту трагедію, а не про систему. Профспілка працівників SEF заперечує існування в службі культури зловживань.

Міністр внутрішніх справ Португалії Едуарду Кабріта теж виступив на захист SEF. У грудні він обіцяв, що в січні подасть до парламенту план реструктуризації служби, але цього не сталося, пише Reuters.

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта в січні схвалив виділення суми в 800 тисяч євро як відшкодування родині Гоменюка.

Португальська прокуратура хоче також притягнути до відповідальності ще цілу низку службовців, яких підозрює в спробах приховати злочин.

Цей випадок спричинив політичний резонанс у Португалії, відставку голови SEF Кріштіни Ґатойнш і вимоги з боку опозиції до реорганізації SEF.