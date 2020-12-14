Смерть українця в Португалії: інспектори опитували Гоменюка російською, а не українською – адвокат

Вбитий в центрі утримання мігрантів при аеропорті Лісабона Ігор Гоменюк не отримав перекладача українькою під час інтерв’ю з інспектором міграційної служби. Про це в коментарі для матеріалу Радіо Свобода розповів адвокат родини Гоменюка Жозе Ґашпар Швальбах.

Як пояснив Швальбах, міграційне законодавство Португалії наразі дозволяє надати опитуваному мігранту перекладача не з його рідної мови.

«Наш закон наразі стверджує, що всі процедури та повідомлення повинні бути мовою, яку іноземний громадянин, ймовірно, може знати. Це означає, що ви не мусите перекладати взагалі жодною мовою, тому що можете сказати: я думав, що він розуміє португальську! У цьому конкретному випадку з українцем, не маючи перекладача з української, вони знайшли інспектора, який говорив російською», – сказав адвокат.

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Із подібним, додає він, стикаються і мігранти з інших регіонів. Юрист вважає, що подібна практика – на рівні з відсутністю доступу до адвоката під час такого інтерв’ю – ставить під загрозу об’єктивний розгляд справи мігранта, який намагається потрапити до Португалії.

«Якби громадянин був з району Криму, можна було б сказати: «можливо, він розуміє російську». Але це ж дві різні мови, це неприйнятно – проводити настільки важливе інтерв’ю мовою, якої людина не знає чи яка не є мовою її країни. Таке ставалося з Україною, з іншими країнами, з людьми з Африки, які не говорили португальською. Це дуже серйозно. Також їм не дозволено мати адвоката, захисника поруч із ними під час процесу. Це теж цілком протизаконно», – стверджує Швальбах.

За словами адвоката, справа Гоменюка вказує на зміни, яких потребують міграційна система і законодавство, в тому числі – вилучення в Служби у справах іноземців і кордонів (SEF) поліцейських функцій.

Крім того, представник родини українця наголосив, що, хоча його вбивство впливає на імідж Португалії, дії інспекторів SEF не репрезентують всю його країну і ставлення до мігрантів у ній.

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«Я виступав на суспільному телеканалі, і наприкінці журналіст сказав, що хотів би, аби я передав (вдові Ігоря Гоменюка – ред.) Оксані і взагалі всім, хто живе в Україні: те, що сталося, не означає, що всі в Португалії такі, як ці хлопці, яких зараз судять. Ці дії жодним чином не представляють нашу країну. Я також хочу сказати, що ми робимо все, аби відновити трохи гідності Португалії, і що всім тут соромно за те, що сталося», – зазначив він.

40-річний Ігор Гоменюк помер в березні в ізоляторі аеропорту Лісабона після побиття у кімнаті без камер відеонагляду. У вересні прокуратура заявила, що до побиття причетні троє співробітників міграційної служби, їм висунули звинувачення у вбивстві.

Перше судове засідання у справі Ігоря Гоменюка призначене на 20 січня.

Посольство України раніше просило Міністерство закордонних справ Португалії сприяти в проведенні ретельного розслідування смерті українця.