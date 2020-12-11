Смерть українця в Португалії: голова МВС звітуватиме в парламенті – Садоха

Міністр внутрішніх справ Португалії Едурдо Кабріта виступить у парламенті наступного вівторка, щоб прозвітувати про внутрішнє розслідування свого відомства через дії правоохоронців, які призвели до смерті українця Ігоря Гоменюка. Про це в коментарі Радіо Свобода розповів голова Спілки українців Португалії Павло Садоха.

Садоха вказав на ознаки спроб приховати побиття Гоменюка, яке спричинило смерть, з боку інспекторів міграційної служби та інших службовців.

«Тут є фактично два злочини, про які зараз говорять і які повинні бути розслідувані. Перше – це те, що були застосовані тортури і вбивство українця, а друге важливе: посадовці міграційної служби, поліції, медики, які там були, хотіли приховати цей злочин. Вони ж повідомили в посольство, що українець помер внаслідок серцевого нападу, потім хотіли підробити документи атопсії, просили, щоб подали іншу атопсію щодо цього, а поліція, яка привезла тіло Ігоря до моргу, сказали, що тіло взагалі знайшли», – перелічив очільник української організації.

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Він додав, що 15 грудня міністр внутрішніх справ має виступити в португальському парламенті зі звітом про розслідування дій працівників міністерства.

«На наступний вівторок міністр внутрішніх справ вже викликаний до парламенту Португалії, щоб дати звіт про це внутрішнє розслідування. Будуть парламентські слухання з цього питання, він має презентувати це розслідування», – сказав він.

Садоха уточнив, що розслідування стосується зокрема того, чому прокуратура та посольство не були поінформовані про події належним чином.

Також сьогодні стало відомо, що 11 грудня міністр Карбіта зустрівся з посолкою України в Португалії Інною Огнівець. За повідомленнями медіа, він передав їй листа до вдови вбитого Оксани Гоменюк, в якому підтвердив готовність уряду виплатити компенсацію через загибель її чоловіка.

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10 грудня подала у відставку керівниця Служби у справах іноземців та кордонів Португалії Кріштіна Ґатойнш. У Міністерстві внутрішніх справ, яке курує роботу прикордонників, заявили, що Ґатойнш подала у відставку в рамках плану реструктуризації, щоб більш чітко розділити поліцейські та адміністративні функції в роботі з іммігрантами й туристами. Втім, таке рішення, зокрема, португальська опозиція пов’язала зі справою Гоменюка.

40-річний Ігор Гоменюк помер в березні в ізоляторі аеропорту Лісабона після побиття у кімнаті без камер відеонагляду. У вересні прокуратура заявила, що до побиття причетні троє співробітників міграційної служби, їм висунули звинувачення у вбивстві.

Перше судове засідання у справі Ігоря Гоменюка призначене на 20 січня.

Посольство України раніше просило Міністерство закордонних справ Португалії сприяти в проведенні ретельного розслідування смерті українця.