У Карпатах поновили пошуки зниклого у лютому 40-річного киянина – ДСНС

В управлінні ДСНС в Закарпатській області повідомили, що напередодні рятувальники поновили пошуки зниклого у Карпатах 13 лютого 40-річного киянина.

«Зважаючи на те, що сніговий покрив у гірській місцевості зійшов рятувальники вчергове обстежили місце, де ймовірно заблукав турист. Наземні пошуки здійснювали 15 фахівців гірських пошуково-рятувальних відділень с. Нижні Ворота, Мукачево та Ужгорода та 4 одиниці техніки серед яких всюдихід Богун. Також до пошуків долучились 8 волонтерів з Києва. Для повітряного моніторингу території було залучено безпілотний літальний апарат», – йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, пошукові групи обстежили схили та водозбірники гори Гимба та Жид-Магура.

«На жаль, зниклого громадянина не знайдено», – повідомли в ДСНС.

13 лютого біля села Березники Свалявського району Закарпатської області на схилі гори Гемба під час катання на лижах заблукали двоє жителів Києва. 14 лютого першого туриста знайшли у задовільному стані, іншого так і не знайшли.