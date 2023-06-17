Посол США взяв участь у прайд-параді у Варшаві

Посол США в Польщі Марк Бжезінський 17 червня пройшов з американським прапором на щорічному прайд-параді у Варшаві, що є чітким сигналом – Вашингтон виступає проти дискримінації в країні, де представники ЛГБТК+ ведуть важку боротьбу за свої права. Про це повідомляє агенція AP.

«Америка підтримує рівність», – сказав посол Бжезінський під час акції разом із понад 30 іншими членами посольства США та представниками Канади, Австрії та інших західних країн.

Упродовж останніх років західні уряди стурбовані політикою консервативного уряду у Варшаві, який сприймає геїв, лесбійок, бісексуалів і трансгендерів як загрозу нації та дітям.