Представник США вважає «слабкими» перспективи поновлення ядерної угоди з Іраном

Спеціальний представник США з питань Ірану Роберт Маллі вважає, що перспективи відновлення ядерної угоди з Іраном 2015 року в кращому випадку «слабкі». Виступаючи перед комітетом Сенату із закордонних справ 25 травня, він висловив думку, що, швидше за все, переговори зазнають невдачі.

«Сьогодні шанси на успіх переговорів нижчі, ніж шанси на провал, і причина – в надмірних вимогах Ірану, на які ми не погодимося», – сказав Маллі.

Дипломат, який провів більше ніж рік непрямих переговорів з Іраном, сказав, що Сполучені Штати все ще підтримують повернення до ядерної угоди 2015 року і готові скасувати санкції, якщо вони досягнуть угоди.

Але якщо переговори щодо її відновлення, які зараз загальмували, проваляться, Сполучені Штати «готові продовжувати застосовувати та посилювати» санкції та «рішуче реагувати на будь-яку ескалацію Ірану, співпрацюючи з Ізраїлем та нашими регіональними партнерами».

Заявивши, що «всі варіанти на столі», Меллі дав зрозуміти, що президент Джо Байден не підтримує військових дій, вважаючи найкращим варіантом дипломатію.

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Він також сказав, що Сполучені Штати відкидатимуть вимоги, які виходять за рамки Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA, формальна назва ядерної угоди 2015 року).

Однією з вимог Ірану є скасування американського визнання Корпусу вартових Ісламської революції терористичною організацією – крок, який Байден відхилив.

Меллі сказав, що підхід попередника Байдена Дональда Трампа, який полягав у «максимальному тиску», не спрацював, і Іран активізував свою ядерну програму після того, як Сполучені Штати вийшли з угоди.

Противники JCPOA стверджують, що прогрес Ірану у розробці зброї, яку сам Тегеран називає цивільною ядерною програмою, означає, що надто пізно для будь-якої угоди, яка б перешкодила Ірану стати ядерною державою.

Минулого тижня Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що Іран накопичив близько 40 кілограмів урану, збагаченого до 60 відсотків чистоти –один технічний крок відділяє цей етап від рівня, необхідного для виробництва зброї.

Втім, попри попередні заяви США про те, що час для відновлення угоди закінчується, Меллі сказав, що Вашингтон продовжуватиме намагатися відновити її.

Технічні оцінки все ще свідчать, «що переваги угоди щодо нерозповсюдження ядерної зброї варті того зняття санкцій, на яке ми підемо», зазначив він.

Він водночас різко розкритикував придушення Іраном нещодавніх протестів проти жорстких економічних заходів.

«Я не думаю, що це сильний режим, який вправно обходить санкції. Це режим під тиском, і це через його власну безгосподарність і наші санкції», – сказав Маллі.

Міністерство фінансів 25 травня оголосило, що розширює санкції, щоб включити мережу, яку підтримують сили Корпусу вартових – «Кудс» – і російських чиновників, які, за його словами, постачали сотні мільйонів доларів нафти всупереч санкціям США.

Мережа контрабанди нафти «зіграла важливу роль у формуванні доходів Ірану від нафти, а також підтримці проксі-груп бойовиків, які продовжують розпалювати конфлікти та страждання в усьому регіоні», – йдеться у пресрелізі Міністерства фінансів США.

Адміністрація Байдена працює над відновленням JCPOA з моменту вступу на посаду минулого року. Його попередник Дональд Трамп вийшов з угоди в 2018 році і запровадив жорсткі односторонні санкції, в тому числі щодо іранської нафти.