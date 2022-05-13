У ЄС назвали поїздку свого представника до Ірану щодо ядерної угоди «кращою, ніж очікувалося»

Голова зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив 13 травня, що перешкоди для продовження переговорів між Іраном і кількома світовими державами щодо відновлення ядерної угоди були усунені, що дає можливість незабаром відновити перемови.

Таким чином Боррель прокоментував повернення посла ЄС Енріке Мори з Тегерана, назвавши реакцію Ірану «досить позитивною».

«Вона (поїздка – ред.) пройшла краще, ніж очікувалося. Переговори були в глухому куті, а тепер вони були відновлені», – сказав Боррель на зустрічі міністрів закордонних справ G7 в Німеччині.

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Він додав, що бачить перспективу «досягнення остаточної угоди».

Як повідомлялося, оновлена угода була завершена в березні, але потім переговори у Відні раптово зупинилися в квітні, на тлі взаємних звинувачень Тегерана і Вашингтона в тому, що вони нібито не ухвалили необхідних політичних рішень для врегулювання суперечностей, що залишилися.

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан сказав, що візит Мори був «можливістю зосередитися на ініціативах щодо вирішення проблем, що залишилися».

«Добра та надійна угода буде досягнута, якщо Сполучені Штати приймуть політичне рішення та дотримаються своїх зобов’язань», – сказав він.

Речник Державного Департаменту США, своєю чергою, заявив, що відповідальність за укладення угоди лежить на Тегерані.

«Іран повинен вирішити, чи він наполягатиме на сторонніх умовах і чи хоче швидко укласти угоду. Зараз вибір за Іраном», – сказав представник Держдепартаменту журналістам на умовах анонімності.

У відповідь на запитання про тиск Тегерану на переговорах щодо вилучення організації «Корпус вартових ісламської революції» (КВІР) зі списку іноземних терористичних угруповань США, речник сказав:

«Ми не ведемо переговори публічно, але суть у тому, що немає жодної угоди й жодної впевненості в тому, що вона буде».

Інші західні дипломати припускають, що Вашингтон дає невеликі шанси на те, що найближчим часом погодиться вилучити цей підрозділ іранських сил безпеки зі списку терористичних організацій.

Протягом року Іран веде переговори з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Росією та Китаєм, а також опосередковано зі Сполученими Штатами, щоб відновити угоду, відому як Спільний всеосяжний план дій. Угода перестала діяти в 2018 році, коли тодішній президент США Дональд Трамп вийшов із неї і поновив санкції проти Ірану.