Іран заявив про створення ракети, яка може досягнути території Ізраїлю та баз США у регіоні

Іран 9 лютого представив нову ракету з дальністю дії 1 450 кілометрів, яка, за його даними, дозволить досягти як американських баз у регіоні, так і головного суперника країни – Ізраїлю.

Державне телебачення та інформаційне агентство Tasnim повідомили, що твердопаливну ракету назвали Khaibar-buster – відсилка до єврейської фортеці Хайбар, захопленої мусульманськими військами невдовзі після зародження ісламу. Найближча точка Ізраїлю розташована приблизно за 1000 кілометрів від Ірану.

Згідно зі звітом, який не вдалося підтвердити незалежно, ракета має високу точність, виробляється повністю з ресурсів іранського походження і може пробити системи протиракетної оборони.

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Тегеран зробив цю заяву на наступний день після відновлення непрямих переговорів у Відні щодо відновлення знакової ядерної угоди між Іраном і світовими державами.

Раніше минулого місяця Іран випробував двигун для твердопаливної ракети, призначеної для запуску супутників.

Упродовж останніх тижнів сторони заявляли про прогрес у відродженні угоди 2015 року, яка мала на меті не дати Ірану створити атомну бомбу. Влада в Тегерані наміри стати ядерною державою заперечує.

Колишній президент США Дональд Трамп вийшов з угоди в 2018 році і відновив дію санкцій, що спонукало Іран поступово скорочувати свої зобов’язання за угодою. Із квітня 2021. Року сторони провели у Відні вісім раундів непрямих переговорів.