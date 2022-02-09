У Відні поновилися переговори щодо ядерної угоди з Іраном

У Відні поновилися непрямі переговори між Сполученими Штатами та Іраном щодо відновлення ядерної угоди. Переговори, в яких взяли участь Велика Британія, Китай, Франція, Німеччина, Іран, Росія та опосередковано Сполучені Штати, були перервані 28 січня, тоді дипломати повернутися до своїх столиць для консультацій.

Джерело, близьке до дискусій, повідомило французькому інформаційному агентству AFP, що делегації прибули до австрійської столиці 8 лютого.

Упродовж останніх тижнів сторони заявляли про прогрес у відродженні угоди 2015 року, яка мала на меті не дати Ірану створити атомну бомбу. Влада в Тегерані наміри стати ядерною державою заперечує.

Колишній президент США Дональд Трамп вийшов з угоди в 2018 році і відновив дію санкцій, що спонукало Іран поступово скорочувати свої зобов’язання за угодою. Із квітня 2021. Року сторони провели у Відні вісім раундів непрямих переговорів.