Іранські вчителі знову вийшли на протести з вимогами підвищення зарплат і пенсій

Сотні вчителів протестують по всьому Ірану, вимагаючи справедливої оплати праці, коригування пенсій та звільнення своїх затриманих колег, повідомляє іранська служба Радіо Свобода.

Акції в десятках міст сталися після дводенних сидячих протестів у школах, де, за повідомленнями, вчителі оголосили страйк.

У понеділок вчителі влаштували протест біля будівлі парламенту в Тегерані та перед офісами міністерства освіти в інших містах, в тому числі в Ширазі, Ісфахані і Ахвазі, щоб домогтися уваги до своїх вимог.

Згідно з повідомленнями, під час протестів 31 січня заарештували щонайменше п’ятьох учителів, у тому числі трьох протестувальників затримали біля парламенту в іранській столиці.

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У заяві, опублікованій вчителями-протестувальниками 31 січня, йдеться про те, що становище освітян на пенсії, як і тих, які працюють, досягло кризової точки. Багато вчителів скаржилися, що їм важко зводити кінці з кінцями.

Минулого місяця парламент Ірану ухвалив закон про підвищення зарплати вчителям після кількох днів протестів по всій країні та страйку, який вплинув на систему освіти Ісламської республіки.

Заходи, ухвалені законодавцями 15 грудня, гарантують, що вчителі отримають близько 80 відсотків зарплати викладачів університету – одна з вимог протестувальників.

Протестувальники також закликали уряд швидше перейти до запланованої системи оцінювання вчителів на основі досвіду та успішності. Вони також хочуть, щоб їхні пенсії якнайшвидше вирівняли із зарплатами працюючих вчителів.

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Протести відбуваються на тлі стрімкого зростання інфляції, оскільки вплив руйнівних санкцій США та багаторічного поганого управління сильно вдарили по країні.

Протягом останніх років вчителі в Ірані проводили низку акцій протесту, вимагаючи підвищення заробітної плати, кращих умов праці та звільнення своїх ув’язнених колег.

Влада застосувала силу під час деяких мітингів, затримуючи протестуючих вчителів.

Минулого тижня вчителі протестували у більш ніж 50 містах, вимагаючи підвищення заробітної плати та закликаючи уряд швидше запровадити заплановану систему оцінювання вчителів на основі досвіду та продуктивності.

У грудні 2021 року базований у Нью-Йорку Центр з прав людини в Ірані заявив, що влада відправила до в’язниці десятки борців за права вчителів «за надуманими звинуваченнями, які відображають криміналізацію інакомислення, мирних протестів і зібрань, а також незалежної трудової активності в Ірані».