Український посол закликав бойкотувати турецький готель, який приймав «кримський форум»

Український посол у Туреччині Андрій Сибіга закликав бойкотувати стамбульський готель Renaissance Polat, який, за даними дипломата, приймав організований Росією «турецько-кримський економічний форум».

«Надавши майданчик для проведення так званого кримського економічного форуму готель Polat Renaissance Hotel в Стамбулі солідаризувався з російським окупантом. Відтепер в готелі не будуть зупинятися делегації з України. Сподіваємося українські туристи теж зроблять такі висновки», – зазначив посол.

Публічних коментарів представників готелю з приводу проведення форуму немає.

Раніше Сибіга засудив ініціативу російської влади щодо проведення в Стамбулі «турецько-кримського економічного форуму».

Туреччина не визнала анексію Криму Росією. У серпні цього року міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що позиція його країни з питань анексії Криму Росією і утисків кримських татар залишається незмінною.