На сьогодні зафіксовано 31 випадок погроз українським дипломатам у 15 країнах – Кулеба

Українським дипломатам продовжують надходити погрози і на сьогодні зафіксовано 31 випадок у 15 країнах, повідомив у фейсбуці міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«За останні дві доби підозрілі пакунки надійшли до посольств в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії, а також консульства в Гданську. Загалом вже маємо 31 випадок в 15 країнах: Австрія (1), Ватикан (1), Данія (1), Іспанія (5), Італія (4), Казахстан (1), Нідерланди (1), Польща (6), Португалія (2), Румунія (2), США (1), Угорщина (2), Франція (1), Хорватія (1), Чехія (2). На всіх конвертах зазначається одна й та ж сама адреса відправника: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen», – написав міністр.

Кулеба зазначив, що відправлення зазвичай відбувалося з поштових відділень, які не були обладнані системами відеоспостереження.

«Зловмисники також вживали заходів, аби не залишити на пакунках слідів своїх ДНК. Це, зокрема, вказує на професійний рівень втілення цієї акції», – сказав голова МЗС.

За його словами, вже тиждень, як українські посольства і консульства функціонують в режимі посилених заходів безпеки, кордонів поліції, приїздів кінологів, піротехніків та криміналістів.

«Кампанія терору проти українських дипломатів, яка нині відбувається, безпрецедентна за своїми масштабами не лише в контексті України, але і на світовому рівні. Я не пригадую випадків в історії, коли така кількість посольств і консульств однієї країни піддавалася таким масованим атакам за такий короткий проміжок часу. Але якби не намагалися вороги залякати українську дипломатію, нічого в них не вийде», – сказав Кулеба.

Перші повідомлення про підозрілі конверти, пакунки і погрози українським диппредставництвам за кордоном з’явилися наприкінці листопада. 30 листопада у посольстві України в Мадриді стався вибух. Зокрема вибухнув конверт у руках коменданта будівлі, чоловіка госпіталізували. Пізніше повідомлялося про закривавлені пакунки «з очима тварин». Інциденти фіксували в Іспанії, Угорщині, Румунії, Данії, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Казахстані, у Ватикані.