Посольство України в Ірані призупинило свою роботу

Посольство України в Ірані тимчасово призупинило свою роботу.

Як повідомляють у представництві, про відновлення діяльності посольства, а також про подальші дії та можливі зміни будуть інформувати додатково.

Напередодні в Раді безпеки ООН пройшло екстрене засідання щодо ситуації в Ірані, де тривають жорстокі придушення антиурядових протестів. Представник Сполучених Штатів в ООН Майк Волц, зокрема, наголосив, що «міжнародна спільнота не повинна терпіти нинішню ситуацію в Ірані».

Протести, які розпочалися 28 грудня 2025 року, відбулися у 187 містах та охопили всі провінції Ірану. Нинішні протести є одним із найбільших викликів клерикальному правлінню Ірану з часів Ісламської революції 1979 року.

Акції були спровоковані зростанням інфляції і падінням валюти, але згодом перетворилися на ширший антиурядовий протест.

Іранська влада вдалася до жорстких репресій. Сполучені Штати й інші західні країни засудили репресії іранського уряду проти протестувальників.

Через відключення інтернету й інформаційну блокаду точна кількість людей, загиблих під час протестів, досі невідома. 14 січня базована в Норвегії організація Iran Human Rights заявила, що з початку протестів загинули щонайменше 3428 протестувальників, тисячі – зазнали поранень. Інші правозахисні організації заявили, що кількість жертв може сягати тисяч.

3 січня Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї вперше прокоментував масові протести, заявивши, що проти «бунтівників» повинні бути вжиті жорсткі заходи. Водночас Хаменеї, як і інші представники іранського керівництва, назвав обґрунтованими побоювання вуличних торговців у зв’язку з девальвацією національної валюти.