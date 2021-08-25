У Києві відкрили посольство Ірландії – МЗС

У Києві офіційно відкрили посольство Ірландії, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

За повідомленням, урочиста церемонія пройшла 23 серпня під час візиту міністра закордонних справ Ірландії Саймона Ковені в Україну для участі в інавгураційному саміті «Кримської платформи».

У МЗС заявили, що започаткування першої в історії дипломатичної місії Ірландії в Києві дозволить вивести двосторонні відносини «на якісно новий рівень».

Дипломатичні відносини між Україною й Ірландією встановлені 1 квітня 1992 року. Посольство України в Ірландії відкрили у серпні 2003 року.

19 серпня цього року посол Ірландії в Україні з резиденцією у Києві Тереса Гілі вручила вірчі грамоти президенту України Володимиру Зеленському (до цього часу посол Ірландії у Чехії був акредитований в Україні за сумісництвом).