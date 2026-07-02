Посольство РФ у Швеції поскаржилось на напад з червоною фарбою та імітацією бомби

Посольство Росії у Швеції заявило про напад на територію дипломатичного представництва в ніч на четвер з використанням квадрокоптерів.

Інцидент, як стверджується, стався близько другої години ночі.

«Один квадрокоптер скинув на територію диппредставництва контейнер із червоною фарбою. Другий дрон, до якого було прикріплено імітацію саморобного вибухового пристрою, впав на нашу територію близько до будівлі посольства», – йдеться у повідомленні дипмісії.

Те, що сталося, російська сторона розцінила як «не просто провокацію, а відверту спробу залякування».

Дипломатична місія РФ стверджує, що «подібні інциденти набули у Стокгольмі систематичного характеру», а місцеві правоохоронні органи «лише формально фіксують атак».

«До будь-яких результатів розслідування цих провокацій, рахунок яких йде вже на десятки, більш ніж за два роки так і не призвело», – стверджують у російському посольстві у Стокгольмі.

Реакція влади Швеції поки що немає.

Про одну з аналогічних подій повідомлялося у травні 2025 року, коли на територію посольства Росії у Стокгольмі було скинуто ємність із фарбою. МЗС Росії заявляло про намір направити шведській стороні ноту протесту, закликавши Швецію «приборкати своїх ультрас».

Раніше цього тижня повідомлялося, що Україна уклала зі Швецією нову угоду про закупівлю 16 бойових винищувачів Gripen. Президент України Володимир Зеленський зазначав, що обговорив із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном двосторонню співпрацю у сфері оборони.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Швеція надає Україні військову й гуманітарну підтримку.