Постраждалі від вибуху метану павлоградські шахтарі доправлені до опікового центру в Дніпрі

Усі п’ятеро шахтарів, постраждалих від спалаху метану на шахті імені Героїв космосу «ДТЕК Павлоградвугілля» у четвер ввечері, доправлені з лікарні у Павлограді до спеціалізованого опікового центру в Дніпрі. Про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля».

За даними з компанії, постраждалих транспортували до спеціалізованої лікарні в обласному центрі для надання кваліфікованої допомоги.

За даними з опікового центру, наразі один з постраждалих перебуває у вкрай тяжкому стані (отримав опіки 60% поверхні тіла), двоє отримали тяжкі опіки (40% і 20% поверхні тіла), ще двоє – з опіками середньої та легкої тяжкості. Постраждалі притомні, одного з них мають прооперувати. Лікарі утримуються від прогнозів щодо стану трьох важкопостраждалих.

Водночас, як поінформували в компанії «ДТЕК Павлоградвугілля», на шахті, де стався спалах метану, тимчасово призупинили видобуток вугілля. Зараз співробітники шахти й гірничі рятувальники здійснюють підготовку до ізолювання аварійної ділянки.

Для з’ясування причин аварії працює спеціальна комісія, висновки її роботи поки не оприлюднюють.

10 січня о 21.15 на шахті імені Героїв Космосу поблизу Павлограда на Дніпропетровщині стався вибух метану на горизонті 370 метрів з наступним горінням. Постраждало 5 шахтарів. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).