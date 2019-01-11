Дніпропетровщина: Троє з п’яти гірників, постраждалих від спалаху метану на шахті, перебувають в реанімації

Троє з п’яти гірників, постраждалих від спалаху метану на шахті імені Героїв космосу «ДТЕК Павлоградвугілля» у четвер ввечері, станом на п’ятницю перебувають в реанімації. Про це Радіо Свобода повідомили в прес-службі ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля».

За даними компанії, ще двоє потерпілих у стані середньої тяжкості перебувають у хірургічному відділенні однієї з міських лікарень. Як уточнили в ДТЕК, це всі постраждалі внаслідок аварії.

Водночас в Павлоградському відділенні поліції головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області повідомили, що за фактом спалаху метану на шахті імені Героїв космосу відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Поліція встановлює обставини події.

10 січня о 21:15 на шахті імені Героїв Космосу поблизу Павлограда на Дніпропетровщині стався вибух метану на горизонті 370 метрів з наступним горінням.