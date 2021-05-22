«Трохи не встигаємо»: Потураєв розповів коли доопрацюють і розглянуть закон про медіа

Народні депутати планують доопрацювати законопроєкт про медіа до кінця травня, повідомив член парламентської фракції «Слуга народу» та голова комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв в інтерв’ю Радіо Свобода.
Як зазначив ведучий, наприкінці квітня Потураєв розповідав, що законопроєкт на фінальному етапі, і його мають завершити до середини травня.
«Трохи не встигаємо. Думаю, що до кінця травня закінчимо», – сказав Потураєв в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».
Ведучий зауважив, що, за даними Національної спілки журналістів України, не схвалюють цей текст законопроєкту 85% редакторів газет.
«Ми вели діалог із журналістами. Я вважаю, що значною кількістю членів НСЖУ просто маніпулюють. І ми вели аж такий діалог, який жоден закон в Україні не проходив через такі обмеження», – заявив Потураєв.
19 травня 2020 року Верховна Рада відправила законопроєкт про медіа на повторне перше читання.
1 липня комітет Верховної Ради з питань гуманітарної й інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт про медіа, попри заклики громадських організацій і журналістів відхилити його.
Перед цим було оприлюднене звернення, яке підписали 70 представників ЗМІ та громадських організацій України, що закликали Верховну Раду відхилити законопроєкт «Про медіа» через загрози свободі слова.
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