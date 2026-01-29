В Україну повернули 1000 тіл загиблих – штаб

В Україну 29 січня повернули тисячу тіл загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським оборонцям, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

«Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами України будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані ідентифікацію репатрійованих загиблих», – йдеться в повідомленні.

У грудні в Україну повернули 1 003 тіла загиблих.

Влітку 2025 року міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляв, що Росія під час повернення загиблих передала Україні тіла російських військових, змішані з тілами українців. У МВС зазначали, що встановили імена цих військових.

У червні відбувся завершальний етап репатріаційних заходів, проведених згідно зі Стамбульськими домовленостями, загалом Україна отримала 6057 тіл. Після цього проводилися експертизи й ідентифікація репатрійованих тіл.

В Україні понад 70 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Такі дані у червні 2025 року озвучив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов. За його словами, встановити долю багатьох із них буде можливо лише після завершення війни або активної фази бойових дій.

