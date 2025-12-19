Доступність посилання

В Україну повернули 1003 тіла загиблих – Координаційний штаб

Слідчі проведуть всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. Фото ілюстративне
В Україну повернули 1 003 тіла загиблих, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

За твердженням Росії, вони належать українським військовослужбовцям. Слідчі проведуть всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл, зазначають у штабі.

У червні відбувся завершальний етап репатріаційних заходів, проведених згідно зі Стамбульськими домовленостями, загалом Україна отримала 6057 тіл. Тепер проводяться експертизи й ідентифікація репатрійованих тіл.

В Україні понад 70 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Такі дані у червні цього року озвучив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов. За його словами, встановити долю багатьох із них буде можливо лише після завершення війни або активної фази бойових дій.

