По всій Україні оголошували тривогу – Повітряні сили

В усіх областях України близько 12:40 26 лютого оголосили повітряну тривогу. Влада закликала йти до укриттів.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ракетну небезпеку оголосили через зліт російського МіГ-31К. Цей літак є потенційним носієм гіперзвукових ракет «Кинджал».

Приблизно через 40 хвилин Повітряні сили оголосили про відбій загрози.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Зокрема, як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, в ніч на 26 лютого армія РФ атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» (з окупованого Криму), двома ЗКР С-300 (із Бєлгородської області РФ), трьома керованими авіаційними ракетами Х-59, протирадіолокаційною – Х-31П (із окупованої території Запорізької області) й 14-ма ударними безпілотниками типу Shahed (із Курської області РФ). Сили ППО збили три керовані авіаційні ракети Х-59 і дев’ять «Шахедів» у межах Харківської й Дніпропетровської областей.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.