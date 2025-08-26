Повітряні сили: війська РФ атакували Україну 59 БпЛА, зафіксовано влучання на 9 локаціях

Російські військові в ніч на 26 серпня атакували Україну 59 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 47 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни», – йдеться в повідомленні.

За словами військових, зафіксовано влучання 12 БпЛА на дев’яти локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.