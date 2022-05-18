Повітряні сили: у збитого на Харківщині російського Су-34 загорівся двигун, пілоти катапультувались

Дані перехопленого радіообміну свідчать, що у збитого 18 травня українською авіацією російського винищувача-бомбардувальника Су-34 загорівся двигун і пілоти катапультувались, повідомило Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Командування уточнило, що збили літак РФ на Харківщині. Про долю пілотів не повідомляють.

Крім того, підрозділами зенітних ракетних військ на Дніпропетровщині було знищено крилату ракету.

Про збиття російського Су-34 повідомило раніше угруповання Об’єднаних сил. Таку модель військового літака в українському небі ЗСУ збивають не вперше. За даними Генштабу ЗСУ, українські військові з початку російського вторгнення збили понад 200 літаків противника. Незалежних даних про втрати Росії у техніці наразі немає.