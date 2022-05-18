Українські військові збили на Донбасі російський винищувач-бомбардувальник Су-34

Угруповання Об’єднаних сил за підсумками дня, що минає, повідомляє: українські військові відбили 16 атак армії РФ на Донецькому і Луганському напрямках та знищили кілька одиниць російської техніки, в тому числі винищувач-бомбардувальник.

«Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 16 атак ворога. Ще на двох локаціях тривають бої. Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці. За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 8 танків; 17 одиниць бойової броньованої техніки; 4 спеціальні броньовані автомобілі; 6 одиниць автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34», – йдеться в повідомленні штабу.

Водночас українські військові повідомили, що сьогодні на Донбасі війська РФ обстріляли 46 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили десятки будинків. У результаті цих обстрілів загинули щонайменше 15 мирних мешканців (серед них дві родини з неповнолітніми дітьми), 7 зазнали поранень.

Раніше Генштаб ЗСУ також повідомив, що втрати особового складу російських військ з 24 лютого сягнули більш ніж 28 тисяч.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Актуальних незалежних даних про російські втрати у війні наразі немає.