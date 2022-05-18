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Генштаб ЗСУ: Росія за минулу добу втратила 400 своїх військових

Загалом у війні проти України Росія втратила близько 28300 військових. На фото: нашивки, знайдені на тілі російського солдата, ексгумованого в селі Завалівка неподалік Києва

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляють, що Росія у війні проти України втратила близько 28300, зокрема за останню добу 400 російських військовослужбовців.

Крім того, за даними Генштабу, Росія у цій війні також втратила:

  • 1251 (+16) танків
  • 3043 (+34) бойових броньованих машин
  • 586 (+8) артилерійських систем
  • 199 (+1) РСЗВ
  • 91 (+1) засіб ППО
  • 202 (+1) літаки
  • 167 гелікоптерів
  • 441 (+5) БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 102 (+5) крилаті ракети
  • 13 кораблів /катерів
  • 2137 (+28) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
  • 43 одиниць спецтехніки

У Генштабі зауважують, що російські війська найбільших втрат зазнали на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Актуальних незалежних даних про російські втрати у війні наразі немає.

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