Генштаб ЗСУ: Росія за минулу добу втратила 400 своїх військових

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляють, що Росія у війні проти України втратила близько 28300, зокрема за останню добу 400 російських військовослужбовців.

Крім того, за даними Генштабу, Росія у цій війні також втратила:

1251 (+16) танків

3043 (+34) бойових броньованих машин

586 (+8) артилерійських систем

199 (+1) РСЗВ

91 (+1) засіб ППО

202 (+1) літаки

167 гелікоптерів

441 (+5) БПЛА оперативно-тактичного рівня

102 (+5) крилаті ракети

13 кораблів /катерів

2137 (+28) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

43 одиниць спецтехніки

У Генштабі зауважують, що російські війська найбільших втрат зазнали на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Актуальних незалежних даних про російські втрати у війні наразі немає.