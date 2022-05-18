Генштаб ЗСУ: Росія за минулу добу втратила 400 своїх військових

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляють, що Росія у війні проти України втратила близько 28300, зокрема за останню добу 400 російських військовослужбовців.
Крім того, за даними Генштабу, Росія у цій війні також втратила:
- 1251 (+16) танків
- 3043 (+34) бойових броньованих машин
- 586 (+8) артилерійських систем
- 199 (+1) РСЗВ
- 91 (+1) засіб ППО
- 202 (+1) літаки
- 167 гелікоптерів
- 441 (+5) БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 102 (+5) крилаті ракети
- 13 кораблів /катерів
- 2137 (+28) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
- 43 одиниць спецтехніки
У Генштабі зауважують, що російські війська найбільших втрат зазнали на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.
Актуальних незалежних даних про російські втрати у війні наразі немає.
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