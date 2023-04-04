У Повітряних силах пояснили, чому зараз не видно «великих втрат» російської авіації у статистиці Генштабу

Російська авіація в районі активних бойових дій на сході України зараз діє здаля, не входячи в зону ураження української протиповітряної оборони, тому в даних Генштабу про втрати Росії останнім часом немає значних цифр щодо втрат авіації РФ, повідомив в ефірі проєкту Радіо Свобода – Радіо Донбас.Реалії речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Авіація не буде застосовуватися так інтенсивно, щоб ставати під вогонь наших зенітних ракетних військ, навіть під вогонь ПЗРК усіх. Зараз у підрозділах Сил оборони, хто б це не був – Повітряні сили, ССО, ДШВ, Сухопутні війська – всі зараз мають ПЗРК різного виробництва. Тобто повітряна ціль може бути уражена за тих чи інших обставин. Тому російська авіація зазвичай діє здаля, не входячи в зону ураження нашої ППО. Саме тому ми і не бачимо зараз таких великих втрат російської авіації в нашій статистиці», – сказав Ігнат.

За його словами, кожен збитий російський літак чи гелікоптер «б’є по російських спроможностях і по російських настроях».

«Особливо, коли є підтвердження збиття літака, це надзвичайно позитивно впливає – і на наш бойових дух, і гнітить росіян. Тому якщо вдається збивати авіацію, підловлювати їх у пастки, це дуже круто. А так вони намагаються діяти дистанційно, за допомогою цих бомб (керованих авіаційних – ред.), а також ракет, які вони мають», – зауважив речник.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила під час повномасштабної війни проти України 306 літаків і 291 гелікоптер.