Росія йде до центру Бахмуту: у місті нова хвиля штурмів

Американський Інститут вивчення війни у звіті за 4 квітня констатував, що війська Росії рухаються до центру Бахмуту. Аналітики звернули увагу на кадри з російським триколором на зруйнованій будівлі міської адміністрації міста, опубліковані загарбниками.

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«ПВК «Вагнер», ймовірно, продовжить спроби закріпити контроль над центральною частиною Бахмута і спробує просунутися на захід через густонаселені райони міста у напрямку Хромового», – повідомили в Інституті.

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин встановив прапор Росії на фактично неіснуючій будівлі міськадміністрації. За його словами, Бахмут залишається головним напрямом удару росіян.

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Водночас воїн Сил спеціальних операцій із позивним «Сокіл» повідомив, що у «вагнерівців» у Бахмуті закінчився «снарядний голод», на який скаржився Пригожин.

«Цей момент для нас був чудовим, щоб здійснювати нальоти та засідки на їхні підрозділи», – підбив він підсумки попередніх тижнів.

Тепер, за словами бійця, артилерія військ РФ працює без пауз, і вони відправляють на позиції ЗСУ цілі штурмові загони.

Головні питання випуску:

Навіщо Росія з новою силою відновила атаки на позиції ЗСУ у Бахмуті?

Чи пов'язані ці нові штурми з побоюваннями контрудару ЗСУ на цьому напрямку?

І чи продовжує місто грати свою роль у підготовці контрнаступу України, якщо Росія нав'язала ЗСУ міські бої?