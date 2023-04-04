У ISW прокоментували просування «вагнерівців» у Бахмуті

Бійці російської ПВК «Вагнер», ймовірно, продовжать спроби консолідувати контроль над центром Бахмута та спробують просунутися на захід через густонаселені райони міста до селища Хромове (колишнє Артемівське), повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Бійці ПВК «Вагнер» продовжили наступ у центрі Бахмута і в ніч на 2 квітня захопили будівлю Бахмутської міськадміністрації. Фінансист «Вагнера» Євген Пригожин підняв російський прапор із написом у пам’ять про вбитого мілблогера Максима Фоміна навпроти будівлі Бахмутської міської адміністрації. Вночі 2 квітня він стверджував, що ПВК «Вагнер законно контролює» Бахмут, хоча українські війська залишаються в західній частині міста. 3 квітня російські війська здійснили подальше просування, 3 квітня було опубліковано кадри, зроблені дроном, на яких зображені прапори «Вагнера» та Росії, встановлені над уламками зруйнованої адміністративної будівлі», – аналізують в ISW.

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин 2 квітня у відео в Telegram-каналі своєї пресслужби заявив, що його війська підняли російський прапор на будівлі адміністрації Бахмута, і додав: «юридично ми взяли Бахмут».

Представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі Reuters заявив, що росіяни далекі від того, щоб захопити Бахмут, а навколо міської ради точаться бої: «Вони підняли прапор над якимось туалетом. Вони прикріпили його збоку невідомо до чого, повісили свою ганчірку і сказали, що захопили місто. Ну і гаразд, нехай думають, що взяли».

У такому ж ключі висловився голова Офісу президента Андрій Єрмак. «Бахмут – це Україна. Спокійно реагуйте на фейки тих, хто вигадує «перемогу», якої насправді немає», – написав він у Telegram.

Також речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що українські військові не були вибиті з Бахмуту на Донеччині, який російські війська під керівництвом групи найманців ПВК «Вагнер» намагаються захопити протягом місяців жорстоких боїв

За Бахмут тривають бої фактично з початку повномасштабного вторгнення Росії – зараз вони йдуть уже в межах міста.