У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога – відбій

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога.

Київська міська військова адміністрація уточнила, що тривога повʼязана із загрозою застосування балістичного озброєння.

Повітряні сили ЗСУ закликали не ігнорувати сигнал тривоги жителів Київської, Чернігівської, Черкаської, Сумської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

О 20:04 в областях оголосили відбій.

Читайте також: Зеленський про наслідки затримок надання західних систем ППО: «велика кількість загиблих людей»

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.