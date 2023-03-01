У низці регіонів України оголошена повітряна тривога – відбій

В Україні близько 19:10 1 березня оголошена масштабна повітряна тривога, є небезпека ракетних ударів з боку військ РФ.

Попередження про повітряну небезпеку пролунало у Києві та Київській, Черкаській, Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Донецькій та Луганських областях України.

ОНОВЛЕНО: небезпека тривала близько 17 хвилин, влада оголосила про відбій повітряної тривоги .

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 24 лютого Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.