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У низці регіонів України оголошена повітряна тривога – відбій

Оновлено
Попередження про повітряну небезпеку пролунало у Києві та низці областей України.

В Україні близько 19:10 1 березня оголошена масштабна повітряна тривога, є небезпека ракетних ударів з боку військ РФ.

Попередження про повітряну небезпеку пролунало у Києві та Київській, Черкаській, Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Донецькій та Луганських областях України.

ОНОВЛЕНО: небезпека тривала близько 17 хвилин, влада оголосила про відбій повітряної тривоги .

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 24 лютого Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

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