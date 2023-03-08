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У Києві та деяких областях України оголошено повітряну тривогу

Попередження про небезпеку пролунало у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Черкаській областях

Близько півночі в Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу.

Попередження про небезпеку пролунало у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Черкаській областях.

Влада рекомендує пройти в укриття.

У соцмережах повідомляють про загрозу запуску російських БПЛА «Шахед» з північного сходу України та перебування бомбардувальника-ракетоносця Ту-95 у зоні Каспію. Офіційного підтвердження цих даних немає.

За даними Генштабу ЗСУ, за рік повномасштабного вторгнення РФ випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

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