У Києві та деяких областях України оголошено повітряну тривогу

Близько півночі в Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу.

Попередження про небезпеку пролунало у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Черкаській областях.

Влада рекомендує пройти в укриття.

У соцмережах повідомляють про загрозу запуску російських БПЛА «Шахед» з північного сходу України та перебування бомбардувальника-ракетоносця Ту-95 у зоні Каспію. Офіційного підтвердження цих даних немає.

За даними Генштабу ЗСУ, за рік повномасштабного вторгнення РФ випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.